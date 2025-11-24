MÜNCHNER PHILHARMONIKER

Munich et Sokhiev ! L’une des plus belles phalanges au monde et l’un des chefs les plus en vue de la scène internationale dans une symphonie de Tchaïkovski, brûlante de passions et de drames.

Quel contraste avec l’humour du Concerto pour deux pianos de Poulenc ! Patchwork de styles, l’œuvre régale par sa vitalité ébouriffante et le jeu virtuose d’Arthur et Lucas Jussen. 20 .

One of the world's finest phalanges and one of the most prominent conductors on the international scene in a Tchaikovsky symphony burning with passion and drama.

Eine der besten Phalanxen der Welt und einer der profiliertesten Dirigenten der internationalen Szene in Tschaikowskys Symphonie, die von Leidenschaften und Dramen durchglüht ist.

Una delle migliori falangi del mondo e uno dei più importanti direttori d'orchestra sulla scena internazionale in una sinfonia di Tchaikovsky che brucia di passione e dramma.

Una de las mejores falanges del mundo y uno de los directores más destacados de la escena internacional en una sinfonía de Chaikovski, ardiente de pasión y dramatismo.

