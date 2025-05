MUNDO TRIO – Marsillargues, 25 mai 2025 07:00, Marsillargues.

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Concert à 19h00, suivi d’une jam-session jazz et blues.

Réservations par SMS 06 14 40 20 06

Entrée 10€ / 5€ TR (jammeurs/jammeuses, -de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Sono, batterie, clavier, amplis sur place.

Buvette, petite restauration.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

En partenariat avec La Ville de Marsillargues.

Dimanche 25 mai, L’Heure du loup a le plaisir d’accueillir le Mundo Trio, fondé par Gabriel Fernandez, fantastique saxophoniste que nous avions déjà reçu lors de la soirée Jazz O’Brasil #2 en 2023.

Gabriel Fernandez, natif de Montevideo en Uruguay, exilé en France encore enfant avec sa famille fuyant la dictature militaire des années 70, a choisi de magnifiques mélodies sud-américaines d’Uruguay, d’Argentine, du Brésil et d’ailleurs, et les revisite avec sa sensibilité, empreinte d’une profonde culture du jazz, mais aussi de nostalgie de sa terre d’origine.

Il est entouré par Jean-Marie Frédéric, superbe guitariste montpelliérain, qui a participé à la fondation du projet et à l’élaboration du répertoire et des arrangements, et par l’étonnant percussionniste et chanteur marseillais Jean-Luc Di Fraya, dont la présence et la voix vont vous surprendre !

Mundo Trio parle de rencontre, de racines et de voyage… à la recherche de l’union entre l’esprit, le corps et le cœur. Le fantastique répertoire des mélodies sud-américaines est un prétexte au dialogue, ouvrant un espace poétique qui laisse libre cours à l’expression des trois musiciens. Un voyage intime et chaloupé, à la redécouverte du Nouveau Monde… .

4 Boulevard Victor Hugo

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie +33 6 14 40 20 06

English :

Concert at 7pm, followed by a jazz and blues jam session.

Reservations by SMS: 06 14 40 20 06

Admission 10? / 5? TR (jammers, under 25s, unemployed)

Sound system, drums, keyboard, amps on site.

Refreshments and snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In partnership with La Ville de Marsillargues.

German :

Konzert um 19.00 Uhr, gefolgt von einer Jazz- und Blues-Jam-Session.

Reservierungen per SMS: 06 14 40 20 06

Eintritt 10 / 5 ? TR (Jammer, unter 25 Jahren, Arbeitssuchende)

Sono, Schlagzeug, Keyboard, Verstärker vor Ort.

Getränke und kleine Snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In Partnerschaft mit La Ville de Marsillargues.

Italiano :

Concerto alle 19.00, seguito da una jam session di jazz e blues.

Prenotazioni via SMS: 06 14 40 20 06

Ingresso: € 10 / € 5 TR (jammers, under 25, persone in cerca di lavoro)

Impianto audio, batteria, tastiera, amplificatori sul posto.

Rinfreschi e spuntini.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In collaborazione con La Ville de Marsillargues.

Espanol :

Concierto a las 19.00 h, seguido de una jam session de jazz y blues.

Reservas por SMS: 06 14 40 20 06

Entrada: 10 euros / 5 euros TR (jammers, menores de 25 años, demandantes de empleo)

Equipo de sonido, batería, teclado y amplificadores in situ.

Refrescos y aperitivos.

Sala Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

En colaboración con La Ville de Marsillargues.

