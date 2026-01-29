Municipales : Et si on se réappropriait le débat ? Maison de la Conversation Paris
Municipales : Et si on se réappropriait le débat ? Maison de la Conversation Paris samedi 7 février 2026.
Quels sont les grands enjeux des élections municipales qui nous concernent ? Comment se réapproprier le débat public de manière sereine ?
Les équipes d’AntiClash et Debatology vous invitent à une soirée à la maison de la Conversation pour confronter vos opinions sans clash et construire ensemble un art de la conversation politique.
Au programme :
– Test de formats de dialogues et débats constructifs
– Participation à l’émission spéciale AntiClash sur les élections municipales
– Possibilité de faire passer vos messages directement aux acteurs politiques présents
Une occasion unique d’échanger, d’expérimenter et de s’impliquer dans le débat citoyen de manière conviviale et respectueuse.
Intervenant·e·s
Équipes AntiClash & Debatology
Comment venir ?
maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Réappropriez-vous le débat citoyen ! AntiClash & Debatology vous invitent à échanger sans clash sur les enjeux des municipales.
Le samedi 07 février 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T18:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T17:00:00+02:00_2026-02-07T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/municipales-et-si-on-se-reappropriait-le-debat-tickets-1981421443877?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
