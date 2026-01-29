Municipales : Et si on se réappropriait le débat ? Maison de la Conversation Paris

Quels sont les grands enjeux des élections municipales qui nous concernent ? Comment se réapproprier le débat public de manière sereine ?

Les équipes d’AntiClash et Debatology vous invitent à une soirée à la maison de la Conversation pour confronter vos opinions sans clash et construire ensemble un art de la conversation politique.

Au programme :

– Test de formats de dialogues et débats constructifs

– Participation à l’émission spéciale AntiClash sur les élections municipales

– Possibilité de faire passer vos messages directement aux acteurs politiques présents

Une occasion unique d’échanger, d’expérimenter et de s’impliquer dans le débat citoyen de manière conviviale et respectueuse.

Intervenant·e·s

Équipes AntiClash & Debatology

Comment venir ?

maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le samedi 07 février 2026

de 17h00 à 21h00

gratuit Tout public.

