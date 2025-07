Munz Floor Champniers-et-Reilhac

Munz Floor Champniers-et-Reilhac samedi 9 août 2025 18:15:00.

Munz Floor

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 18:15:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

La méthode MUNZ FLOOR se révèle être une pratique précieuse pour celles et ceux qui cherchent à améliorer leur santé, leur bien-être physique et mental. Sur réservation.

La méthode MUNZ FLOOR se révèle être une pratique précieuse pour celles et ceux qui cherchent à améliorer leur santé, leur bien-être physique et mental. Sur réservation. .

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25

English : Munz Floor

The MUNZ FLOOR method is proving to be an invaluable practice for those seeking to improve their health and physical and mental well-being. Reservations required.

German : Munz Floor

Die MUNZ FLOOR-Methode erweist sich als wertvolle Praxis für alle, die ihre Gesundheit, ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden verbessern möchten. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Il metodo MUNZ FLOOR si sta rivelando una pratica preziosa per chi cerca di migliorare la propria salute e il proprio benessere fisico e mentale. Solo su prenotazione.

Espanol : Munz Floor

El método MUNZ FLOOR está demostrando ser una práctica valiosa para quienes buscan mejorar su salud y su bienestar físico y mental. Sólo con reserva previa.

L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2025-06-27 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin