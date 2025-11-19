Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac

Munz Floor Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac mercredi 19 novembre 2025.

Munz Floor

Salle des fêtes 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflamatoire, libère la colone vertébrale, renforce et appaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. Sur réservation.

La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflamatoire, libère la colone vertébrale, renforce et appaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. Sur réservation. .

Salle des fêtes 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25

English : Munz Floor

The method regenerates the fascia, revealing anti-inflammatory virtues, frees the spinal column, strengthens and appeases. For those seeking to improve overall body health. Hosted by Habi. Reservations required.

German : Munz Floor

Die Methode regeneriert die Faszien und wirkt entzündungshemmend, befreit die Wirbelsäule, stärkt und beruhigt. Für alle, die die allgemeine Gesundheit des Körpers verbessern wollen. Geleitet von Habi. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Il metodo rigenera i fasci, rivelando virtù antinfiammatorie, libera la colonna vertebrale, rafforza e tranquillizza. Per chi vuole migliorare la salute generale del proprio corpo. Condotto da Habi. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Munz Floor

El método regenera las fascias, revela virtudes antiinflamatorias, libera la columna vertebral, fortalece y apacigua. Para aquellos que buscan mejorar la salud general de su cuerpo. Dirigido por Habi. Imprescindible reservar.

L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2025-10-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin