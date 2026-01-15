Munz Floor

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. Sur réservation.

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25

English : Munz Floor

The method regenerates the fascia, revealing anti-inflammatory virtues, frees the spine, strengthens and soothes. For those seeking to improve overall body health. Hosted by Habi. Reservations required.

L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin