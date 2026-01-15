Munz Floor Champniers-et-Reilhac
Munz Floor Champniers-et-Reilhac mardi 27 janvier 2026.
Munz Floor
Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-27
La méthode régénère les fascias révélant des vertus anti-inflammatoires, libère la colonne vertébrale, renforce et apaise. Pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé globale du corps. Animé par Habi. Sur réservation.
Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25
English : Munz Floor
The method regenerates the fascia, revealing anti-inflammatory virtues, frees the spine, strengthens and soothes. For those seeking to improve overall body health. Hosted by Habi. Reservations required.
L’événement Munz Floor Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin