MUPOP Accordéon et cotillons MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Accordéon et cotillons

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-19

On plie, on déplie, on colle, et c’est parti pour la fête !

Les enfants créent un accordéon coloré en jouant avec les formes et le colorent suivant leur imagination.

Une activité joyeuse pour bricoler, s’amuser et repartir avec sa création !

.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fold, unfold, glue, and it’s party time!

Children create a colorful accordion by playing with the shapes, and color it according to their imagination.

It’s a fun way to tinker, have fun and take your creation home with you!

L’événement MUPOP Accordéon et cotillons Montluçon a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme