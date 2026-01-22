MUPOP Accordéon et cotillons MuPop (Music Museum) Montluçon
MUPOP Accordéon et cotillons MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 11 février 2026.
MUPOP Accordéon et cotillons
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11 2026-02-19
On plie, on déplie, on colle, et c’est parti pour la fête !
Les enfants créent un accordéon coloré en jouant avec les formes et le colorent suivant leur imagination.
Une activité joyeuse pour bricoler, s’amuser et repartir avec sa création !
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
English :
Fold, unfold, glue, and it’s party time!
Children create a colorful accordion by playing with the shapes, and color it according to their imagination.
It’s a fun way to tinker, have fun and take your creation home with you!
