MuPop Exposition temporaire Golf Drouot Acte II (1968-1981) MUPOP Music Museum Montluçon

MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-02-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Le MUPOP met en avant ce lieu de référence comme un héritage incontournable pour comprendre l’évolution du rock en France. Cette exposition souhaite rendre hommage à ces années de créativité effervescente, à ces soirées mémorables et à tous les artistes !

MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

MUPOP is showcasing this landmark venue as an essential heritage for understanding the evolution of rock in France. This exhibition pays tribute to those years of effervescent creativity, to those memorable evenings and to all the artists!

German :

Das MUPOP stellt diesen Referenzort als unumgängliches Erbe heraus, um die Entwicklung der Rockmusik in Frankreich zu verstehen. Diese Ausstellung möchte diese Jahre der überschäumenden Kreativität, die unvergesslichen Abende und alle Künstler ehren!

Italiano :

Il MUPOP presenta questo luogo simbolo come patrimonio fondamentale per comprendere l’evoluzione del rock in Francia. Questa mostra è un omaggio a quegli anni di effervescente creatività, a quelle serate memorabili e a tutti gli artisti!

Espanol :

El MUPOP presenta este lugar emblemático como un patrimonio clave para comprender la evolución del rock en Francia. Esta exposición es un homenaje a esos años de efervescente creatividad, a esas veladas memorables y a todos los artistas

