MuPop Exposition temporaire Golf Drouot Acte II (1968-1981) MUPOP Music Museum Montluçon

MuPop Exposition temporaire Golf Drouot Acte II (1968-1981)

MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-30 10:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-12-30

Le MUPOP met en avant ce lieu de référence comme un héritage incontournable pour comprendre l’évolution du rock en France. Cette exposition souhaite rendre hommage à ces années de créativité effervescente, à ces soirées mémorables et à tous les artistes !

.

English :

MUPOP is showcasing this landmark venue as an essential heritage for understanding the evolution of rock in France. This exhibition pays tribute to those years of effervescent creativity, to those memorable evenings and to all the artists!

