MUPOP Fabrique ta pochette MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Fabrique ta pochette

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-20

Viens découvrir le mur de vinyles une des pièces phares du musée qui nous plonge dans les années 70 et les mouvements musicaux de cette époque avec ses 118 vinyles.

De quoi t’inspirer pour créer ta propre pochette 33 tours avec des peintures fluos !

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

Come and discover the vinyl wall: one of the museum’s key exhibits, featuring 118 vinyl records that take us back to the 70s and the musical movements of that era.

You’ll be inspired to create your own 33 rpm sleeve with fluorescent paint!

