Mupop Guitar Fest Montluçon

Mupop Guitar Fest Montluçon samedi 4 octobre 2025.

Mupop Guitar Fest

Place de la comédie Montluçon Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Guitar Guest du MUPOP revient pour une soirée musicale exceptionnelle. Cette année, Yarol Poupaud, maître de cérémonie incontournable, vous invite à

une nouvelle édition inoubliable.

.

Place de la comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

MUPOP’s Guitar Guest returns for an exceptional evening of music. This year, master of ceremonies Yarol Poupaud invites you to an unforgettable

another unforgettable edition.

German :

Das Guitar Guest des MUPOP kehrt für einen außergewöhnlichen musikalischen Abend zurück. Dieses Jahr lädt Sie Yarol Poupaud, der unumgängliche Zeremonienmeister, zu einer

zu einer neuen, unvergesslichen Ausgabe ein.

Italiano :

Il Guitar Guest di MUPOP torna per una serata di musica eccezionale. Quest’anno, il maestro di cerimonie Yarol Poupaud vi invita ad un’altra

un’altra edizione indimenticabile.

Espanol :

El Guitar Guest de MUPOP vuelve para una velada musical excepcional. Este año, el maestro de ceremonias Yarol Poupaud le invita a

otra edición inolvidable.

