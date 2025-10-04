Mupop Guitar Fest Montluçon
Mupop Guitar Fest Montluçon samedi 4 octobre 2025.
Mupop Guitar Fest
Place de la comédie Montluçon Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Le Guitar Guest du MUPOP revient pour une soirée musicale exceptionnelle. Cette année, Yarol Poupaud, maître de cérémonie incontournable, vous invite à
une nouvelle édition inoubliable.
.
Place de la comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
English :
MUPOP’s Guitar Guest returns for an exceptional evening of music. This year, master of ceremonies Yarol Poupaud invites you to an unforgettable
another unforgettable edition.
German :
Das Guitar Guest des MUPOP kehrt für einen außergewöhnlichen musikalischen Abend zurück. Dieses Jahr lädt Sie Yarol Poupaud, der unumgängliche Zeremonienmeister, zu einer
zu einer neuen, unvergesslichen Ausgabe ein.
Italiano :
Il Guitar Guest di MUPOP torna per una serata di musica eccezionale. Quest’anno, il maestro di cerimonie Yarol Poupaud vi invita ad un’altra
un’altra edizione indimenticabile.
Espanol :
El Guitar Guest de MUPOP vuelve para una velada musical excepcional. Este año, el maestro de ceremonias Yarol Poupaud le invita a
otra edición inolvidable.
L’événement Mupop Guitar Fest Montluçon a été mis à jour le 2025-08-25 par Montluçon Tourisme