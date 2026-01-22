MUPOP Histoire contée MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Histoire contée

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant et par accompagnateur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17

Et si tu partais à la découverte du secret qui se cache derrière les orages ? Nous t’invitons au fil d’une lecture animée, à t’envoler haut dans le ciel, au-delà même des nuages, et à laisser vagabonder ton imagination une nuit de tonnerre.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

How about discovering the secret behind thunderstorms? We invite you to take flight high into the sky, beyond the clouds, and let your imagination run wild on a night of thunder.

