MUPOP Histoire contée MuPop (Music Museum) Montluçon
MUPOP Histoire contée MuPop (Music Museum) Montluçon mardi 10 février 2026.
MUPOP Histoire contée
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant et par accompagnateur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17
Et si tu partais à la découverte du secret qui se cache derrière les orages ? Nous t’invitons au fil d’une lecture animée, à t’envoler haut dans le ciel, au-delà même des nuages, et à laisser vagabonder ton imagination une nuit de tonnerre.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
How about discovering the secret behind thunderstorms? We invite you to take flight high into the sky, beyond the clouds, and let your imagination run wild on a night of thunder.
