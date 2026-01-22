MUPOP Le manège à musique MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Le manège à musique

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-10 2026-02-13 2026-02-19

À partir d’idées folles et d’un soupçon de magie musicale les participants construisent ensemble un manège unique; On découpe, on assemble, on invente et chaque création devient ainsi une véritable œuvre d’art à faire tourner !

+33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

Using crazy ideas and a touch of musical magic, participants work together to build a unique merry-go-round; they cut, assemble and invent, turning each creation into a real work of art to spin!

