MuPop Lecture musicale La boussole magique MuPop (Music Museum) Montluçon 16 juillet 2025 10:30

Allier

MuPop Lecture musicale La boussole magique MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-20

2025-08-29

Au MUPOP, partez pour un voyage pas comme les autres aux côtés de Papy et de sa joyeuse bande de canaille !

.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

At MUPOP, take a trip like no other with Papy and his merry band of scoundrels!

German :

Im MUPOP begeben Sie sich an der Seite von Opa und seiner fröhlichen Schurkenbande auf eine Reise, die nicht wie jede andere ist!

Italiano :

Al MUPOP, partite per un viaggio senza precedenti con il nonno e la sua allegra banda di furfanti!

Espanol :

En MUPOP, embárcate en un viaje sin igual con el abuelo y su alegre banda de sinvergüenzas

L’événement MuPop Lecture musicale La boussole magique Montluçon a été mis à jour le 2025-06-23 par Montluçon Tourisme