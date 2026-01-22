MUPOP Les animaux masqués MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Les animaux masqués

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par enfant et par accompagnant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-18 2026-02-20

Et si nous partions à la découverte des animaux cachés dans le musée ?

Parmi les instruments, tableaux et pochettes d’albums se trouvent de nombreux animaux et créatures fantastiques (papillon, éléphant, crocodile, chien, serpent, dragon…).

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

How about discovering the animals hidden in the museum?

Among the instruments, paintings and album covers are many fantastic animals and creatures (butterfly, elephant, crocodile, dog, snake, dragon?).

