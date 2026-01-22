MUPOP Visite Guidée le Golf Drouot MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Visite Guidée le Golf Drouot

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-14

Accompagnés d’un médiateur du MuPop, venez découvrir l’exposition temporaire du musée qui retrace l’histoire du Golf Drouot. Au programme un focus sur la période 1968 1981 de ce lieu mythique du rock parisien.

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

English :

Accompanied by a MuPop mediator, come and discover the museum?s temporary exhibition retracing the history of Golf Drouot. The program focuses on the 1968-1981 period of this legendary Parisian rock venue.

