MUPOP Visite parcours musical MuPop (Music Museum) Montluçon
MUPOP Visite parcours musical MuPop (Music Museum) Montluçon samedi 21 février 2026.
MUPOP Visite parcours musical
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Guidés par un médiateur du MuPop, profitez d’un moment exclusif et privilégié pour découvrir et vous plonger dans les ambiances musicales grâce à des scénographies immersives.
Vivez une expérience unique et riche d’anecdotes !
.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided by a MuPop mediator, take advantage of an exclusive and privileged moment to discover and immerse yourself in the musical ambience, thanks to immersive scenography.
A unique experience rich in anecdotes!
L’événement MUPOP Visite parcours musical Montluçon a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme