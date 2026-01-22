MUPOP Visite parcours musical MuPop (Music Museum) Montluçon

MUPOP Visite parcours musical

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Guidés par un médiateur du MuPop, profitez d’un moment exclusif et privilégié pour découvrir et vous plonger dans les ambiances musicales grâce à des scénographies immersives.

Vivez une expérience unique et riche d’anecdotes !

+33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr



Guided by a MuPop mediator, take advantage of an exclusive and privileged moment to discover and immerse yourself in the musical ambience, thanks to immersive scenography.

A unique experience rich in anecdotes!

