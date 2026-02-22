Mûr de poèmes Rue Jacques Prévert Prigonrieux
Mûr de poèmes Rue Jacques Prévert Prigonrieux mardi 3 mars 2026.
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne
Gratuit
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-28
2026-03-03
Mur de poèmes La liberté, force vive déployée .
Dans le cadre du Printemps des poètes le Mur de poèmes à disposition pour venir y épingler, dessiner ou noter toutes vos créations poétiques. A partir de 12 ans. .
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
English : Mûr de poèmes
