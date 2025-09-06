Mur d’Hadrien Saison Cutlurelle Bédée Bédée

Mur d’Hadrien Saison Cutlurelle Bédée Bédée vendredi 16 janvier 2026.

Mur d’Hadrien Saison Cutlurelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueille la présentation du Mur d’Adrien le vendredi 16 janvier à 20h30.

Construit par les Romains et leurs alliés au IIème siècle de notre ère sur toute la largeur du nord de l’actuelle Angleterre, le mur d’Hadrien offre à ceux qui l’étudient une remarquable ouverture sur la civilisation romaine et les relations qu’elle entretenait avec les peuples soumis, mais aussi avec ceux qu’elle n’avait pu soumettre.

Le Mur a été construit pour protéger les terres conquises, au sud, des peuples occupant ce qui est aujourd’hui l’Écosse. Le long de cette frontière septentrionale de l’Empire vivait une importante population, civile et militaire, aux origines diverses.

L’étude de son organisation, des relations entre ses composantes, de sa vie quotidienne permet de comprendre la complexité de la société romaine, qui associait à un cadre fortement hiérarchisé une étonnante faculté d’adaptation, conduisant notamment à l’adoption de divinités étrangères et à l’appropriation du meilleur des techniques des vaincus.

Cette présentation, basée sur l’enseignement prodigué par le département d’archéologie de l’université de Newcastle (GB), sera aussi l’occasion d’évoquer quelques techniques de l’archéologie contemporaine, en constante progression, et leur utilisation dans des dossiers que l’on pourrait qualifier de cold cases.

Gratuit. Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mur d’Hadrien Saison Cutlurelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Montfort Communauté