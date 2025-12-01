MUR MUR(E)S salles des chailloux Chenôves
Après le succès remporté l’année dernière par leur spectacle Contes de l’eau de là joué également à Chenôves et à Saint-Gengoux-le-National, le groupe de neuf conteuses et conteurs cullois récidive avec un nouveau spectacle de contes théâtralisés mis en scène par Anne Prost-Cossio.
Après l’eau, c’est le thème de la pierre qui a été choisi.
Pour ceux qui ne sont pas amateurs de contes, précisons que mur mur(e)s est aussi un spectacle théâtral, drôle, animé, avec une scénographie originale. .
salles des chailloux salle des fêtes de Chenôves Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 culles-initiatives@culles-les-roches.com
