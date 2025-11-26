Mur porteur de talent(s) Les Heures Claires Istres

Du 26/11 au 18/12/2025 tous les jours.

Vernissage > Mercredi 26 novembre à 18h. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Cette exposition met en lumière une vingtaine d’artistes amateurs qui présentent plusieurs de leurs œuvres.

Pour certains, il s’agit d’une première expérience d’exposition, rendue possible grâce à l’énergie du collectif et à l’envie commune de partager leurs talents. .

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

English :

This exhibition features some twenty amateur artists presenting several of their works.

German :

Diese Ausstellung beleuchtet rund 20 Amateurkünstler, die mehrere ihrer Werke präsentieren.

Italiano :

Questa mostra presenta una ventina di artisti dilettanti che presentano alcune delle loro opere.

Espanol :

Esta exposición muestra a una veintena de artistas aficionados que presentan varias de sus obras.

