MUR#46 DINO VOODOO VERNISSAGE LA PLOMBERIE Épinal

MUR#46 DINO VOODOO VERNISSAGE LA PLOMBERIE Épinal vendredi 12 septembre 2025.

MUR#46 DINO VOODOO VERNISSAGE

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

2025-09-12

Vernissage vendredi 12/09/2025 à 18h. Né en 1975 en France, DINO VOODOO vit et travaille à Rennes. Peintre, sculpteur, illustrateur et muraliste, Dino Voodoo s’est construit par une pratique du graffiti enrichie d’une formation de graphiste à l’école Pivaut de Nantes.

Son univers de science-fiction est une aventure intérieure, une plongée dans les profondeurs de son imaginaire. Ses œuvres nous dévoilent les aventures d’un visiteur cosmique voyageant à travers le labyrinthe mystérieux et surréaliste de l’esprit humain.

Dino Voodoo nous fait voyager à travers les mille continents oubliés de la psyché, ouvrant des portes sur d’autres dimensions afin d’explorer des mondes inconnus peuplés de créatures étranges et merveilleuses. Visible jusqu’au 1/11/2025Tout public

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 18 04 75 64

English :

Opening Friday 12/09/2025 at 6pm. Born in 1975 in France, DINO VOODOO lives and works in Rennes. Painter, sculptor, illustrator and muralist, Dino Voodoo has built his career on graffiti, enriched by training as a graphic designer at the Pivaut school in Nantes.

His science-fiction universe is an inner adventure, a plunge into the depths of his imagination. His works reveal the adventures of a cosmic visitor traveling through the mysterious, surreal labyrinth of the human mind.

Dino Voodoo takes us on a journey through the thousand forgotten continents of the psyche, opening doors to other dimensions to explore unknown worlds populated by strange and wonderful creatures. Visible until 1/11/2025

German :

Vernissage am Freitag, den 12.09.2025 um 18 Uhr. DINO VOODOO wurde 1975 in Frankreich geboren und lebt und arbeitet in Rennes. Als Maler, Bildhauer, Illustrator und Wandmaler hat sich Dino Voodoo durch eine Graffiti-Praxis aufgebaut, die durch eine Ausbildung zum Grafikdesigner an der Pivaut-Schule in Nantes bereichert wurde.

Sein Science-Fiction-Universum ist ein inneres Abenteuer, ein Eintauchen in die Tiefen seiner Vorstellungskraft. Seine Werke enthüllen die Abenteuer eines kosmischen Besuchers, der durch das geheimnisvolle und surreale Labyrinth des menschlichen Geistes reist.

Dino Voodoo lässt uns durch die tausend vergessenen Kontinente der Psyche reisen und öffnet Türen zu anderen Dimensionen, um unbekannte Welten zu erforschen, die von seltsamen und wundersamen Kreaturen bevölkert werden. Sichtbar bis zum 1.11.2025

Italiano :

Inaugurazione venerdì 12/09/2025 alle 18.00. Nato nel 1975 in Francia, DINO VOODOO vive e lavora a Rennes. Pittore, scultore, illustratore e muralista, Dino Voodoo ha costruito la sua carriera sui graffiti, arricchita da una formazione come grafico alla scuola Pivaut di Nantes.

Il suo universo fantascientifico è un’avventura interiore, un tuffo nelle profondità della sua immaginazione. Le sue opere rivelano le avventure di un visitatore cosmico che viaggia nel labirinto misterioso e surreale della mente umana.

Dino Voodoo ci accompagna in un viaggio attraverso i mille continenti dimenticati della psiche, aprendo le porte di altre dimensioni per esplorare mondi sconosciuti popolati da strane e meravigliose creature. Visibile fino al 1/11/2025

Espanol :

Inauguración el viernes 12/09/2025 a las 18h. Nacido en 1975 en Francia, DINO VOODOO vive y trabaja en Rennes. Pintor, escultor, ilustrador y muralista, Dino Voodoo construyó su carrera a base de graffiti, enriquecida con una formación de diseñador gráfico en la escuela Pivaut de Nantes.

Su universo de ciencia ficción es una aventura interior, una inmersión en las profundidades de su imaginación. Sus obras revelan las aventuras de un visitante cósmico que recorre el laberinto misterioso y surrealista de la mente humana.

Dino Voodoo nos lleva de viaje por los mil continentes olvidados de la psique, abriendo puertas a otras dimensiones para explorar mundos desconocidos poblados por criaturas extrañas y maravillosas. Visible hasta el 1/11/2025

