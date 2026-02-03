MUR#48 PRO176 LA PLOMBERIE Épinal

MUR#48 PRO176

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Pro176 est un artiste peintre connu pour son style distinctif et coloré, notamment dans le domaine du graffiti et du street art. Il est originaire de Paris France et est reconnu pour ses œuvres murales vibrantes et ses personnages dynamiques.

Son travail se caractérise souvent par l’utilisation audacieuse de couleurs vives, de formes abstraites et cubiques, créant des compositions visuellement frappantes.

Pro176 a réalisé des œuvres dans le monde entier et dans ses œuvres, les super-héros et personnages fantastiques sont étirés jusqu’à tendre vers l’abstraction.

Ainsi l’esprit d’un lettrage démembré si caractéristique de ses pièces sur les murs se retrouve aussi sur toiles, c’est tout cela qui définit aujourd’hui son travail.Tout public

0 .

LA PLOMBERIE 46B RUE ST MICHEL Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 18 04 75 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pro176 is a painter known for his distinctive and colorful style, particularly in the field of graffiti and street art. He hails from Paris, France, and is renowned for his vibrant murals and dynamic characters.

His work is often characterized by bold use of bright colors, abstract and cubic forms, creating visually striking compositions.

Pro176 has produced works all over the world, in which superheroes and fantasy characters are stretched to the point of abstraction.

The spirit of dismembered lettering so characteristic of his wall pieces can also be found on canvas, and this is what defines his work today.

L’événement MUR#48 PRO176 Épinal a été mis à jour le 2026-02-03 par OT EPINAL ET SA REGION