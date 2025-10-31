Murder Diner Lieu-dit Kerdréan Auray
Murder Diner Lieu-dit Kerdréan Auray vendredi 31 octobre 2025.
Murder Diner
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan
Début : 2025-10-31 19:30:00
2025-10-31
Osez franchir les portes de La Maison OBONO pour un dîner horriblement gourmand !
Serez-vous assez courageux pour y passer la nuit ?
Apéritif Cocktail Hanté.
Amuse-bouche Timbale aux graines, royale iodée et salpicon de crabe, pétales d’algue gros brun.
Entrée Velouté des sous-bois, émulsion truffée, foie gras fumé et pickles de girolles.
Plat Ballotine de volaille façon pot-au-feu, bouillon umami aux cèpes.
Dessert Découverte autour du chocolat et trompette, tuile craquante.
Déguisements Bienvenus ! .
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00
