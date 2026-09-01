Murder in Cherval Cherval
vendredi 25 septembre 2026 · Cherval
Informations pratiques
Cherval
Murder in Cherval
Impasse de la Convivialité Cherval Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-25
Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne
19h à la salle des fêtes de Cherval
Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne
19h à la salle des fêtes de Cherval .
Impasse de la Convivialité Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservations@afbr.fr
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English : Murder in Cherval
Murder in Cherval: Immersive Theater and Dinner (in English), 35? per person
7:00 p.m. at the Cherval Community Hall
L’événement Murder in Cherval Cherval a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne