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AGENDA · Cherval

Murder in Cherval Cherval

vendredi 25 septembre 2026 · Cherval

Murder in Cherval Cherval

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Impasse de la Convivialité
Ville
24320 Cherval
Département
Dordogne
Tarif

Cherval

Murder in Cherval

Impasse de la Convivialité Cherval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-25

Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne
19h à la salle des fêtes de Cherval
Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne
19h à la salle des fêtes de Cherval   .

Impasse de la Convivialité Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   reservations@afbr.fr

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English : Murder in Cherval

Murder in Cherval: Immersive Theater and Dinner (in English), 35? per person
7:00 p.m. at the Cherval Community Hall

L’événement Murder in Cherval Cherval a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne