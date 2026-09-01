Informations pratiques

Cherval

Murder in Cherval

Impasse de la Convivialité Cherval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-25

Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne

19h à la salle des fêtes de Cherval

Murder in cherval spectacle immersif et repas (en anglais), 35€ par personne

19h à la salle des fêtes de Cherval .

Impasse de la Convivialité Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservations@afbr.fr

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English : Murder in Cherval

Murder in Cherval: Immersive Theater and Dinner (in English), 35? per person

7:00 p.m. at the Cherval Community Hall

L’événement Murder in Cherval Cherval a été mis à jour le 2026-08-13 par Val de Dronne