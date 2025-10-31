Murder Night Lieu-dit Kerdréan Auray

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Osez franchir les portes de La Maison OBONO pour une soirée horriblement Murder !

Serez-vous assez courageux pour y passer la nuit ?

Au programme

Murder Diner

– Apéritif Cocktail Hanté.

– Amuse-bouche Timbale aux graines, royale iodée et salpicon de crabe, pétales d’algue gros brun.

– Entrée Velouté des sous-bois, émulsion truffée, foie gras fumé et pickles de girolles.

– Plat Ballotine de volaille façon pot-au-feu, bouillon umami aux cèpes.

– Dessert Découverte autour du chocolat et trompette, tuile craquante.

Déguisements Bienvenus !

puis

Prolongez la soirée avec une nuitée Murder ! .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

