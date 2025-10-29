Murder Party #2 Le Sabbat des Sorcières Boulogne-sur-Mer

Murder Party #2 Le Sabbat des Sorcières

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

NSOLITE // Carrément bizarre … au Théâtre Monsigny

MURDER PARTY #2 Le Sabbat des Sorcières

Les sorcières ont investi le Théâtre Monsigny, quelque chose de sombre s’éveille… caché des regards. Entre visite immersive et spectacle interactif, cette Murder Party vous invite à arpenter le Théâtre. Chaque recoin devient alors une scène de jeu, chaque rencontre un élément de l’enquête. À vous de poser les bonnes questions, de résoudre les énigmes… et de percer les secrets de cette nouvelle affaire… carrément bizarre !

Lieu dans tout le Théâtre

Durée environ 3h

Expérience dès 12 ans

Tarif unique 10 euros

Une séance dédiée aux structures sociales a lieu le mardi 28 novembre à 18h

Le plus de Carrément bizarre pour les familles

Scènes en famille

Spécial Halloween !

Au travers d’une visite guidée et d’un atelier d’initiation théâtrale, traversez le théâtre et devenez spectateur puis acteur. L’aventure se terminera par un conte improvisé et costumé aux couleurs d’Halloween.

Jeudi 23 octobre

10h

Lieu dans tout le Théâtre

Durée 45 mn de visite et 45 mn d’atelier

Expérience dès 5 ans

Gratuit sur réservation

Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

