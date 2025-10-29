Murder Party #2 Le Sabbat des Sorcières Boulogne-sur-Mer
Murder Party #2 Le Sabbat des Sorcières
Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : 10 euros
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
NSOLITE // Carrément bizarre … au Théâtre Monsigny
MURDER PARTY #2 Le Sabbat des Sorcières
Les sorcières ont investi le Théâtre Monsigny, quelque chose de sombre s’éveille… caché des regards. Entre visite immersive et spectacle interactif, cette Murder Party vous invite à arpenter le Théâtre. Chaque recoin devient alors une scène de jeu, chaque rencontre un élément de l’enquête. À vous de poser les bonnes questions, de résoudre les énigmes… et de percer les secrets de cette nouvelle affaire… carrément bizarre !
Lieu dans tout le Théâtre
Durée environ 3h
Expérience dès 12 ans
Tarif unique 10 euros
Une séance dédiée aux structures sociales a lieu le mardi 28 novembre à 18h
Le plus de Carrément bizarre pour les familles
Scènes en famille
Spécial Halloween !
Au travers d’une visite guidée et d’un atelier d’initiation théâtrale, traversez le théâtre et devenez spectateur puis acteur. L’aventure se terminera par un conte improvisé et costumé aux couleurs d’Halloween.
Jeudi 23 octobre
10h
Lieu dans tout le Théâtre
Durée 45 mn de visite et 45 mn d’atelier
Expérience dès 5 ans
Gratuit sur réservation
VENTE DES TICKETS
BILLETTERIE EN LIGNE
Billetterie en ligne (notre-billetterie.fr)
A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
