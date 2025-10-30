MURDER PARTY #2 : Le Sabbat des Sorcières Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

MURDER PARTY #2 : Le Sabbat des Sorcières Jeudi 30 octobre, 14h00, 18h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif unique 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-30T14:00:00 – 2025-10-30T17:00:00

Fin : 2025-10-30T18:00:00 – 2025-10-30T22:00:00

Les sorcières ont investi le Théâtre Monsigny, quelque chose de sombre s’éveille… caché des regards. Entre visite immersive et spectacle interactif, cette Murder Party vous invite à arpenter le Théâtre. Chaque recoin devient alors une scène de jeu, chaque rencontre un élément de l’enquête. À vous de poser les bonnes questions, de résoudre les énigmes… et de percer les secrets de cette nouvelle affaire… carrément bizarre !

Une séance dédiée aux structures sociales a lieu le mardi 28 novembre à 18h

Lieu dans tout le Théâtre

Durée environ 3h

Expérience dès 12 ans

Tarif unique 10 euros

Le plus de Carrément bizarre pour les familles :

Scènes en famille

Spécial Halloween !

Au travers d’une visite guidée et d’un atelier d’initiation théâtrale, traversez le théâtre et devenez spectateur puis acteur. L’aventure se terminera par un conte improvisé et costumé aux couleurs d’Halloween.

INFOS ET BILLETTERIE :

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

INSOLITE // Carrément bizarre … au Théâtre Monsigny