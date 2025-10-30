MURDER PARTY #2 : Le Sabbat des Sorcières Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
MURDER PARTY #2 : Le Sabbat des Sorcières Jeudi 30 octobre, 14h00, 18h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-30T14:00:00 – 2025-10-30T17:00:00
Fin : 2025-10-30T18:00:00 – 2025-10-30T22:00:00
Les sorcières ont investi le Théâtre Monsigny, quelque chose de sombre s’éveille… caché des regards. Entre visite immersive et spectacle interactif, cette Murder Party vous invite à arpenter le Théâtre. Chaque recoin devient alors une scène de jeu, chaque rencontre un élément de l’enquête. À vous de poser les bonnes questions, de résoudre les énigmes… et de percer les secrets de cette nouvelle affaire… carrément bizarre !
et aussi…
Une séance dédiée aux structures sociales a lieu le mardi 28 novembre à 18h
Lieu dans tout le Théâtre
Durée environ 3h
Expérience dès 12 ans
Tarif unique 10 euros
Le plus de Carrément bizarre pour les familles :
Scènes en famille
Spécial Halloween !
Au travers d’une visite guidée et d’un atelier d’initiation théâtrale, traversez le théâtre et devenez spectateur puis acteur. L’aventure se terminera par un conte improvisé et costumé aux couleurs d’Halloween.
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
