Murder-Party #2026 Kerjean Saint-Vougay

Saint-Vougay

Murder-Party #2026

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-29 20:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Un jeu d’enquête grandeur nature ! Parviendrez-vous à résoudre le mystère qui plane sur le Château de Kerjean ?

En cette froide nuit d’automne, une curieuse atmosphère règne à Kerjean, la porte entre le monde des vivants et celui des morts serait-elle vraiment ouverte ? Tout est obscur, mieux vaut être sur ses gardes, vous empruntez la grande allée et vous vous sentez épiés, des ombres semblent vous escorter… Ҫa y est ! vous y êtes, devant la lourde porte en bois, vous vous préparez à entrer dans ce beau château sans bien savoir ce qui se cache derrière les murs…

Avec votre équipe, retrouvez les moindres indices afin de résoudre les mystères qui entourent le Château de Kerjean.

SCENARIO (identique à 2025)

Octobre 1793, en cette période délicate, la marquise Suzanne‐Augustine de Coatanscour a pris la fuite, loin de Kerjean. Les hommes de la garde nationale du général Canclaux ont investi les lieux et commencent à détériorer chaque jour un peu plus le château. Mais voilà… En cette soirée d’automne, période de la Terreur, plusieurs histoires vont se croiser…

Tout public à partir de 8 ans. .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

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English :

L’événement Murder-Party #2026 Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX