MURDER PARTY À CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos vendredi 31 octobre 2025.
Une enquête immersive dans les profondeurs de la grotte
Plongez dans une Murder Party inédite !
Votre aventure commence avec le Petit Train de Clamouse qui vous emmène de Saint-Jean-de-Fos à l’entrée mystérieuse de la grotte de Clamouse.
Incarnez l’un des personnages du scénario !
Enquêtez minutieusement pour trouver les indices qui vous aideront à résoudre l’enquête.
Saurez-vous démasquer le coupable ?
Retour en douceur..
Une fois l’enquête terminée et le coupable découvert, le petit train vous raccompagne à votre point de départ.
Une expérience ludique, mystérieuse et 100% insolite à vivre entre amis ou en famille !
Embarquement dans le Petit Train de Clamouse à 10h
Au Parking des Crayons de Saint-Jean-de-Fos .
Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
English :
An immersive investigation in the depths of the cave
Immerse yourself in an original Murder Party!
German :
Eine immersive Ermittlung in den Tiefen der Höhle
Tauchen Sie ein in eine völlig neue Murder Party!
Italiano :
Un’indagine coinvolgente nelle profondità della grotta
Immergetevi in un originale Murder Party!
Espanol :
Una investigación inmersiva en las profundidades de la cueva
Sumérjase en una original fiesta de asesinatos
