MURDER PARTY À CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos

MURDER PARTY À CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos vendredi 31 octobre 2025.

MURDER PARTY À CLAMOUSE

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-31

Une enquête immersive dans les profondeurs de la grotte

Plongez dans une Murder Party inédite !

Une enquête immersive dans les profondeurs de la grotte

Plongez dans une Murder Party inédite !

Votre aventure commence avec le Petit Train de Clamouse qui vous emmène de Saint-Jean-de-Fos à l’entrée mystérieuse de la grotte de Clamouse.

Incarnez l’un des personnages du scénario !

Enquêtez minutieusement pour trouver les indices qui vous aideront à résoudre l’enquête.

Saurez-vous démasquer le coupable ?

Retour en douceur..

Une fois l’enquête terminée et le coupable découvert, le petit train vous raccompagne à votre point de départ.

Une expérience ludique, mystérieuse et 100% insolite à vivre entre amis ou en famille !

Embarquement dans le Petit Train de Clamouse à 10h

Au Parking des Crayons de Saint-Jean-de-Fos .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

An immersive investigation in the depths of the cave

Immerse yourself in an original Murder Party!

German :

Eine immersive Ermittlung in den Tiefen der Höhle

Tauchen Sie ein in eine völlig neue Murder Party!

Italiano :

Un’indagine coinvolgente nelle profondità della grotta

Immergetevi in un originale Murder Party!

Espanol :

Una investigación inmersiva en las profundidades de la cueva

Sumérjase en una original fiesta de asesinatos

L’événement MURDER PARTY À CLAMOUSE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT