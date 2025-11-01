Murder Party à la Cabaret Academy Uzerche
Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
2025-11-01
2025-11-02
C’est enfin le grand jour du Prime de la Cabaret Academy ! Pour l’occasion l’inspectrice du SRPJ de Limoges a été invitée pour sécuriser la salle de spectacle et éviter un drame. Elle compte sur vous pour relever tout comportement suspect
lors de ce prime qui pourrait vous emporter dans une nouvelle enquête.
Réservations obligatoires au 06 73 77 31 10.
Public à partir de 9 ans.
Tarif 5 € pour les plus de 14 ans (gratuit pour les plus jeunes). .
