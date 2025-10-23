Murder party à la Cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Murder party à la Cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris jeudi 23 octobre 2025.
Le corps de M. Manchette, spécialiste international de Viollet-le-Duc, est retrouvé sans vie dans le musée. Qui donc peut en vouloir à ce savant reconnu de tous ?
Sa mort a-t-elle un rapport avec son métier d’architecte, sa fonction d’enseignant, ses activités d’auteur… ou est-ce sa vie privée qui le rattrape ?
À partir de 13 ans
Merci d’arriver 30 minutes à l’avance pour la constitution des équipes sur places (équipes de 6 personnes)
La saison 2 revient à la Cité de l’architecture et du patrimoine !
L’heure du crime a sonné sous le Gros-Horloge. Saurez-vous débusquer le coupable ? Commissaire, témoin et suspects sont là pour vous aider… ou pour vous perdre.
Le jeudi 23 octobre 2025
de 18h00 à 22h00
payant
23 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Cité de l’architecture et du patrimoine 1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/evenement/enquete-au-musee-saison-2