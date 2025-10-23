Murder party à la Cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Murder party à la Cité de l’architecture et du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris jeudi 23 octobre 2025.

Le corps de M. Manchette, spécialiste international de Viollet-le-Duc, est retrouvé sans vie dans le musée. Qui donc peut en vouloir à ce savant reconnu de tous ?

Sa mort a-t-elle un rapport avec son métier d’architecte, sa fonction d’enseignant, ses activités d’auteur… ou est-ce sa vie privée qui le rattrape ?

À partir de 13 ans

Merci d’arriver 30 minutes à l’avance pour la constitution des équipes sur places (équipes de 6 personnes)

La saison 2 revient à la Cité de l’architecture et du patrimoine !

L’heure du crime a sonné sous le Gros-Horloge. Saurez-vous débusquer le coupable ? Commissaire, témoin et suspects sont là pour vous aider… ou pour vous perdre.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 18h00 à 22h00

payant

23 euros

A partir de 13 ans.

Cité de l’architecture et du patrimoine 1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/evenement/enquete-au-musee-saison-2