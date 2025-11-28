Murder Party à la Cité du Train Mulhouse

Murder Party à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Embarquez pour une aventure hors du temps à bord de véritables trains d’époque et devenez, le temps d’une mission, un agent de TIME MASTER, la célèbre agence internationale de surveillance temporelle.

Tout commence par une série d’anomalies détectées à travers les âges… Quelqu’un tente de manipuler le cours de l’Histoire. Son nom ? Le professeur Moriarty. Ce génie du mal a déjà fait disparaître plusieurs agents. Les dernières traces de leur passage mènent toutes à un train… quelque part dans le flux du temps.

Votre mission voyager à travers quatre époques — de 1894 à 1984 — pour identifier les perturbations, déjouer les pièges du professeur et rétablir la ligne du temps avant qu’il ne soit trop tard. Chaque wagon, chaque rencontre, chaque choix comptera.

Oserez-vous monter à bord ?

Quatre trains, quatre époques, quatre destins possibles… et une seule certitude l’Histoire dépend de vous.

Réservation en ligne obligatoire. A partir de 18 ans. Possibilité de venir costumé. .

+33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

