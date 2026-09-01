Murder Party à la Médiathèque de Lourdes à la médiathèque Lourdes
mercredi 23 septembre 2026 · à la médiathèque · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Murder Party à la Médiathèque de Lourdes
à la médiathèque LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Le samedi 23 septembre, de 14h à 17h, venez menez l’enquête à l’occasion de la Murder Party organisée à la Médiathèque de Lourdes.
Un vol de manuscrit. Une bibliothécaire disparue. Qui a fait le coup ?
Venez mener l’enquête et démasquer le coupable !
Ados + 12 ans – Plusieurs sessions dans l’après-midi – Sur inscription : 05 62 94 94 21
Entrée libre
Sur inscription aux coordonnées ci-dessous, places limitées !
.
à la médiathèque LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 94 21 mediathequelourdes@agglo-tlp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, September 23, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m., come investigate the case at the Murder Party hosted at the Lourdes Media Library.
A stolen manuscript. A missing librarian. Who did it?
Come investigate and unmask the culprit!
Teens ages 12 and up? Several sessions throughout the afternoon? Registration required: 05 62 94 94 21
Free admission
Register using the contact information below—space is limited!
L’événement Murder Party à la Médiathèque de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de Lourdes|CDT65
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Appel d’Air George Sand aux Pyrénées en 1825 Avenue Maréchal Foch Lourdes 17 septembre 2026
- Concert Barrut, polyphonie et percussions occitanes LOURDES Lourdes 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine partout à Lourdes Lourdes 19 septembre 2026
- Origami : fabrique ta sonnaille !, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026
- Visite libre du Château fort – Musée Pyrénéen, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes 19 septembre 2026