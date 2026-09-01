mercredi 23 septembre 2026 · à la médiathèque · Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Murder Party à la Médiathèque de Lourdes

à la médiathèque LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Le samedi 23 septembre, de 14h à 17h, venez menez l’enquête à l’occasion de la Murder Party organisée à la Médiathèque de Lourdes.

Un vol de manuscrit. Une bibliothécaire disparue. Qui a fait le coup ?

Venez mener l’enquête et démasquer le coupable !

Ados + 12 ans – Plusieurs sessions dans l’après-midi – Sur inscription : 05 62 94 94 21

Entrée libre

Sur inscription aux coordonnées ci-dessous, places limitées !

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à la médiathèque LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 94 21 mediathequelourdes@agglo-tlp.fr

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English :

On Saturday, September 23, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m., come investigate the case at the Murder Party hosted at the Lourdes Media Library.

A stolen manuscript. A missing librarian. Who did it?

Come investigate and unmask the culprit!

Teens ages 12 and up? Several sessions throughout the afternoon? Registration required: 05 62 94 94 21

Free admission

Register using the contact information below—space is limited!

L’événement Murder Party à la Médiathèque de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de Lourdes|CDT65