Murder Party à la pointe de Penvins Chemin du Mur du Roy, pointe de Penvins Penvins

Murder Party à la pointe de Penvins Dimanche 21 septembre, 10h00 Chemin du Mur du Roy, pointe de Penvins Morbihan

A partir de 8 ans – Nombre de places limité. Départ des groupes : 10h / 10h15 / 10h30 / 10h45 / 11h pour le dernier départ. Durée du jeu : environ 1h30

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Plongez dans une aventure policière insolite autour des mystérieux sites mégalithiques de Penvins. Indices, témoignages et déductions vous guideront dans cette enquête palpitante où patrimoine ancien et mystère moderne se rencontrent. Saurez-vous démasquer le coupable tout en explorant ces monuments millénaires ?

Une expérience ludique et originale qui transforme la visite culturelle en véritable jeu de piste criminel !

Chemin du Mur du Roy, pointe de Penvins Chemin du Mur du Roy, 56370 Sarzeau Penvins 56370 Morbihan Bretagne

Gnome Prod