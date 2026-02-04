MURDER PARTY

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.

Mardi 3/03 Murder Party

Jeu d’enquête grandeur nature

de 14 à 17 ans

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.

Mardi 3/03 Murder Party

Jeu d’enquête grandeur nature

de 14 à 17 ans

Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the winter vacations.

Tuesday 3/03 Murder Party

Life-size investigation game

ages 14 to 17

L’événement MURDER PARTY Allenc a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Mont Lozere