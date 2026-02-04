MURDER PARTY Allenc
MURDER PARTY Allenc mardi 3 mars 2026.
MURDER PARTY
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.
Mardi 3/03 Murder Party
Jeu d’enquête grandeur nature
de 14 à 17 ans
Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
The Foyer rural d’Allenc is looking forward to seeing you during the winter vacations.
Tuesday 3/03 Murder Party
Life-size investigation game
ages 14 to 17
