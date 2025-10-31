Murder Party au Château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Bienvenue, apprentis sorciers et détectives en herbe ! Cette nuit d’Halloween, un crime a été commis à l’École des Sorciers ! Armés de votre baguette et de votre esprit de déduction, explorez le château en équipe, interrogez les suspects tour à tour et résolvez l’enquête…
à partir de 12 ans. Sur réservation. .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
