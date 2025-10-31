Murder Party au Château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

31 octobre 2025, 18:00-20:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Bienvenue, apprentis sorciers et détectives en herbe ! Cette nuit d'Halloween, un crime a été commis à l'École des Sorciers ! Armés de votre baguette et de votre esprit de déduction, explorez le château en équipe, interrogez les suspects tour à tour et résolvez l'enquête…

à partir de 12 ans. Sur réservation.

Château Baugé, Baugé-en-Anjou, 49150 Maine-et-Loire
+33 2 41 84 00 76
contact@chateau-bauge.com

