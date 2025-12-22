Murder Party au Château de Kériolet, Stang Ar Lin Concarneau

Murder Party au Château de Kériolet, Stang Ar Lin Concarneau dimanche 11 janvier 2026.

Murder Party au Château de Kériolet

Concarneau Finistère

Début : 2026-01-11 15:00:00
2026-01-11

Surprise de fin d’année pour les amateurs d’enquêtes et de mystères une murder party exceptionnelle spéciale Rois Mages se prépare…
Qui sera le plus rapide à résoudre l’enquête ?
Scénario Stéphane Jaffrezic
Avec les acteurs de l’association Impro Libre de Concarneau

Réservation au 06.88.10.31.49   .

Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 10 31 49 

