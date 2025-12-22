Murder Party au Château de Kériolet, Stang Ar Lin Concarneau
Murder Party au Château de Kériolet
Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau Finistère
Début : 2026-01-11 15:00:00
2026-01-11
Surprise de fin d’année pour les amateurs d’enquêtes et de mystères une murder party exceptionnelle spéciale Rois Mages se prépare…
Qui sera le plus rapide à résoudre l’enquête ?
Scénario Stéphane Jaffrezic
Avec les acteurs de l’association Impro Libre de Concarneau
Réservation au 06.88.10.31.49 .
Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 10 31 49
