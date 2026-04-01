Murder Party au Château de Kerouzéré

Château de Kerouzéré Sibiril Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-24 2026-04-30

NOUVEAU SCENARIO

Il y a eu un meurtre au château et la victime compte sur vous pour éplucher les moindres recoins de Kerouzéré afin de retrouver les indices qui vous orienteront vers le coupable.

Vous serez répartis en Groupes de 2 à 8 personnes.

Suite à une introduction du contexte dans la salle basse du Château par le maître du jeux, vous devrez résoudre les énigmes le plus rapidement possible et retrouver les indices disséminés dans les 3 étages du Château de Kerouzéré. Ces mêmes indices qui vous permettront d’identifier la victime, le coupable, l’arme du crime ou encore le mobile du meurtrier.

Il y aura bien plusieurs équipes mais seule l’une de ces équipes ressortira vainqueur.

Pour éviter la surchauffe, il est fortement recommandé de venir avec le cerveau bien reposé (mais ne l’oubliez pas chez vous non plus).

Ces murders seront des versions nocturnes n’oubliez pas votre lampe torche.

Evènement limité à 56 personnes réservation obligatoire. Appelez-nous si votre groupe vous fait passer juste au-dessus de 56 personnes.

La murder party ne pourra pas être maintenue s’il y a moins de 25 participants. .

Château de Kerouzéré Sibiril 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 71 85 92

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English : Murder Party au Château de Kerouzéré

L’événement Murder Party au Château de Kerouzéré Sibiril a été mis à jour le 2026-03-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX