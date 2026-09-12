Informations pratiques

Ploëzal

Murder Party au Château de la Roche-Jagu

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:00:00

fin : 2026-11-13 20:30:00

Date(s) :

2026-11-13

L’Affaire Tragédie avec Jean Ludik. Voilà des mois que vous aviez réservé vos places pour une pièce de théâtre au Château de la Roche-Jagu, et cela vous réjouissait ! Oui mais voilà, la veille de votre venue au château, lors de l’ultime répétition, l’un des comédiens a été assassiné ! Ça, avouez-le, vous ne l’aviez pas prévu. Alors, on oublie la pièce de théâtre, mais votre présence est malgré tout requise vous voilà détectives, et votre mission consiste à résoudre une enquête policière, pour comprendre ce qu’il s’est passé. Constituez votre équipe, et résolvez les énigmes que cette enquête mettra sur votre chemin !

Les comédiens ne seront pas là, tous sont en garde à vue, mais vous ne serez pas seuls pour autant puisqu’en tout, 7 équipes de détectives seront présentes, constituées chacune de 6 personnes (10 ans minimum). Votre équipe parviendra-t-elle à résoudre cette enquête en voyant ce petit détail qui a échappé à toutes les autres ? Réponse à la fin de l’Affaire Tragédie ! .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Murder Party au Château de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol