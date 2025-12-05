Murder Party au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire
Murder Party au Château de Rochecotte
43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 135 – 135 – EUR
Début : 2026-03-06 19:30:00
Chers joueurs, on se retrouve pour une nouvelle édition de jeux surprenants et authentiques.
– Le vendredi 6 mars, une murder signature sur le Château de Rochecotte et ses secrets…
On vous donne rendez-vous à 19h30 au château…
Tarif 135€ ttc pers (jeu + apéritif + dîner repas + accord mets & vins + eau & boisson chaude).
Chambre B&B + murder party + apéritif + dîner à partir de 438€ ttc pour 2 pers.
43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16
English :
Dear players, we’re back for another edition of surprising and authentic games.
– On Friday, December 5, travel to the world of wizards…
– Friday March 6, a signature murder about the Château de Rochecotte and its secrets…
See you at 7.30pm at the château…
