Murder Party au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire

Murder Party au Château de Rochecotte

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Début : 2026-03-06 19:30:00

Chers joueurs, on se retrouve pour une nouvelle édition de jeux surprenants et authentiques.

– Le vendredi 6 mars, une murder signature sur le Château de Rochecotte et ses secrets…

On vous donne rendez-vous à 19h30 au château…

Tarif 135€ ttc pers (jeu + apéritif + dîner repas + accord mets & vins + eau & boisson chaude).

Chambre B&B + murder party + apéritif + dîner à partir de 438€ ttc pour 2 pers.

English :

Dear players, we’re back for another edition of surprising and authentic games.

– On Friday, December 5, travel to the world of wizards…

– Friday March 6, a signature murder about the Château de Rochecotte and its secrets…

See you at 7.30pm at the château…

