Murder Party au Conquil Le Conquil Saint-Léon-sur-Vézère 6 août 2025 20:30

Dordogne

Murder Party au Conquil Le Conquil La Croix Saint-Jacques Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-08-06 20:30:00

fin : 2025-08-06 22:30:00

2025-08-06

20h30 22h30. Dans un cadre exceptionnel, une énigme vous attend, un crime a été commis, et vous avez peu de temps pour découvrir la vérité. Sur réservation

Transformez-vous en détective et plongez dans l’aventure des Murder Party du Conquil !

Dans un cadre exceptionnel, entre falaises et forêt, une énigme vous attend… Un crime a été commis, et vous avez peu de temps pour découvrir la vérité. Rencontrez des personnages hauts en couleur, interrogez-les, récoltez les indices, recoupez les témoignages… Chaque détail peut faire basculer l’enquête. Mais attention, certains essaieront peut-être de vous induire en erreur.

Que vous soyez fin limier ou simple curieux, laissez-vous embarquer dans cette expérience immersive, où l’esprit d’équipe, l’observation et la logique seront vos meilleures armes.

Serez-vous celui ou celle qui percera le mystère ?

Sur réservation. .

Le Conquil La Croix Saint-Jacques

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 29 03 contact@leconquil.fr

English :

8:30pm 10:30pm. In an exceptional setting, an enigma awaits you, a crime has been committed, and you have little time to discover the truth. Reservations required

German :

20.30 22.30 Uhr. In einer außergewöhnlichen Umgebung erwartet Sie ein Rätsel, ein Verbrechen wurde begangen, und Ihnen bleibt nur wenig Zeit, um die Wahrheit herauszufinden. Auf Vorbestellung

Italiano :

20.30 22.30. In una cornice d’eccezione, un enigma vi attende, un crimine è stato commesso e avete poco tempo per scoprire la verità. Solo su prenotazione

Espanol :

20.30 22.30 h. En un marco excepcional, le espera un enigma, se ha cometido un crimen y tiene poco tiempo para descubrir la verdad. Sólo con reserva

L’événement Murder Party au Conquil Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère