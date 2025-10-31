Murder Party au golf Sainte-Fauste
Murder Party au golf Sainte-Fauste vendredi 31 octobre 2025.
Murder Party au golf
Les Sarrays Sainte-Fauste Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween au Golf des Sarrays.
Pour cette soirée d’horreur, le golf organise une Murder Party.
Une enquête entre secret et champagne Saurez-vous démasquer le coupable ?
Places limitées, pensez à réserver
À partir de 16 ans minimum 20 .
Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49
English :
Come and celebrate Halloween at Golf des Sarrays.
German :
Feiern Sie Halloween im Golf des Sarrays.
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween al Golf des Sarrays.
Espanol :
Ven a celebrar Halloween en el Golf des Sarrays.
L’événement Murder Party au golf Sainte-Fauste a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Champs d’Amour