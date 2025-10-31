Murder Party au golf Sainte-Fauste

Murder Party au golf Sainte-Fauste vendredi 31 octobre 2025.

Les Sarrays Sainte-Fauste Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Venez fêter Halloween au Golf des Sarrays.

Pour cette soirée d’horreur, le golf organise une Murder Party.

Une enquête entre secret et champagne Saurez-vous démasquer le coupable ?

Places limitées, pensez à réserver

À partir de 16 ans minimum 20 .

Les Sarrays Sainte-Fauste 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 54 49

English :

Come and celebrate Halloween at Golf des Sarrays.

German :

Feiern Sie Halloween im Golf des Sarrays.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween al Golf des Sarrays.

Espanol :

Ven a celebrar Halloween en el Golf des Sarrays.

