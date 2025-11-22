MURDER PARTY AU MELICE Montpellier

MURDER PARTY AU MELICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Murder Party Dîner sanglant le samedi 22 novembre à 20h

Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER. Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.

Sur réservation uniquement

Cadre atypique et ambiance conviviale .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Murder Party Bloody Dinner on Saturday, November 22 at 8pm

You’re invited to a dinner party to celebrate Jérémy LAMBETTER’s birthday. A wealthy heir and top sportsman. Everyone’s happy until the drama unfolds. Each guest has a motive and secrets to hide, as well as complicated love stories and friendships…

German :

Murder Party Blutiges Dinner am Samstag, den 22. November um 20 Uhr

Sie sind zu einem Abendessen eingeladen, um den Geburtstag von Jérémy LAMBETTER zu feiern. Ein reicher Erbe, der Spitzensportler ist. Alle sind glücklich, bis ein Drama entdeckt wird. Jeder Gast hat ein Motiv und Geheimnisse zu verbergen, aber auch komplizierte Liebesgeschichten und Freundschaften…

Italiano :

Cena con delitto sabato 22 novembre alle 20.00

Siete invitati a una cena per festeggiare il compleanno di Jérémy LAMBETTER. Un ricco erede e un grande sportivo. Tutti sono felici finché non si scatena il dramma. Ogni invitato ha un movente e dei segreti da nascondere, oltre a complicate storie d’amore e d’amicizia…

Espanol :

Cena sangrienta Murder Party el sábado 22 de noviembre a las 20.00 h

Está invitado a una cena para celebrar el cumpleaños de Jérémy LAMBETTER. Un rico heredero y deportista de élite. Todo el mundo es feliz hasta que se desata el drama. Cada invitado tiene un motivo y secretos que ocultar, así como complicadas historias de amor y amistades…

