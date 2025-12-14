MURDER PARTY AU MELICE Montpellier

MURDER PARTY AU MELICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le samedi 10 janvier à 21h

Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h. Libre à vous de décider de manger avant, pendant, ou après le spectacle

Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER.

Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.

Sur réservation uniquement .

Le Melice announces its next Murder Party Bloody Dinner on Saturday, January 10 at 9 p.m

The immersive show starts at 9pm, but dinner starts at 7pm. You’re free to decide whether to eat before, during or after the show

