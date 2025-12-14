MURDER PARTY AU MELICE Montpellier
MURDER PARTY AU MELICE Montpellier samedi 10 janvier 2026.
MURDER PARTY AU MELICE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Le Melice annonce sa prochaine Murder Party Dîner sanglant le samedi 10 janvier à 21h
Le show immersif commence à 21h mais le dîner est à partir de 19h. Libre à vous de décider de manger avant, pendant, ou après le spectacle
Vous êtes invités à un dîner pour célébrer l’anniversaire de Jérémy LAMBETTER.
Un riche héritier sportif de haut niveau. Tout le monde est heureux jusqu’à la découverte du drame. Chaque invité à un mobile et des secrets à cacher, mais aussi des histoires d’amour et d’amitiés compliquées… Votre mission est de découvrir qui est le meurtrier avant la fin du dîner, tout en naviguant à travers les intrigues.
Sur réservation uniquement .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
English :
Le Melice announces its next Murder Party Bloody Dinner on Saturday, January 10 at 9 p.m
The immersive show starts at 9pm, but dinner starts at 7pm. You’re free to decide whether to eat before, during or after the show
