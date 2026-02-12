Murder Party au Musée Le Touquet-Paris-Plage

Murder Party au Musée

À la nuit tombée, le musée vous propose de vous transformer en enquêteur !

À travers les œuvres exposées dans la villa Way Side, trouvez des indices et résolvez l’énigme !

Sur réservation 48h à l’avance.

10€ par personne, public adulte (à partir de 16 ans). Durée 1h30

En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

Informations et réservations au 03.21.05.62.62 .

Angle avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

