Murder Party au Musée Le Touquet-Paris-Plage

Angle avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
À la nuit tombée, le musée vous propose de vous transformer en enquêteur !
À travers les œuvres exposées dans la villa Way Side, trouvez des indices et résolvez l’énigme !
Sur réservation 48h à l’avance.
10€ par personne, public adulte (à partir de 16 ans). Durée 1h30
En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.
Informations et réservations au 03.21.05.62.62 .
Angle avenue du Golf et du Château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
