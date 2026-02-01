Murder party Bardos
Murder party Bardos vendredi 6 février 2026.
Murder party
Mur à gauche Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Sur le thème des pirates, pour les plus de 16 ans (durée 2-3h).
Venez découvrir ce jeu de rôles et d’énigmes dans lequel vous incarnez un personnage et vous enquêtez pour découvrir le coupable, n’hésitez pas à vous inscrire!
Tout le jeu se déroule en français, boisson et nourriture à volonté ! .
Mur à gauche Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 28 62 76 xarneguguraso@gmail.com
English :
L’événement Murder party Bardos a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays Basque