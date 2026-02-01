Murder party

Mur à gauche Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Sur le thème des pirates, pour les plus de 16 ans (durée 2-3h).

Venez découvrir ce jeu de rôles et d’énigmes dans lequel vous incarnez un personnage et vous enquêtez pour découvrir le coupable, n’hésitez pas à vous inscrire!

Tout le jeu se déroule en français, boisson et nourriture à volonté ! .

Mur à gauche Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 28 62 76 xarneguguraso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Murder party Bardos a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays Basque