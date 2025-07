MURDER PARTY CARLUX Qui a tué le chocolatier Edouard DUMONT Chemin du Roc Carlux

MURDER PARTY CARLUX Qui a tué le chocolatier Edouard DUMONT Chemin du Roc Carlux vendredi 8 août 2025.

MURDER PARTY CARLUX Qui a tué le chocolatier Edouard DUMONT

Chemin du Roc Château de Carlux Carlux Dordogne

A l’approche de Pâques, le mardi 1er avril, Edouard Dumont, célèbre chocolatier est retrouvé mort dans son laboratoire. Crime passionnel, jalousie professionnelle, ou vengeance sucrée-amère ? A vous de résoudre l’enquête.

Qui a tué le chocolatier Édouard Dumont ?

A l’approche de Pâques, le mardi 1er avril, Edouard Dumont, célèbre chocolatier convie une poignée d’invités dans sa mystérieuse chocolaterie souterraine. Il s’apprête à dévoiler sa dernière création un chocolat révolutionnaire gardé secret jusqu’à présent.

Mais la soirée tourne au drame…

A 19h00 Edouard Dumont est retrouvé mort dans son laboratoire.

Crime passionnel, jalousie professionnelle, ou vengeance sucrée-amère ?

A vous de résoudre l’enquête. .

Chemin du Roc Château de Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 53 96 83

English :

In the run-up to Easter, on Tuesday April 1, Edouard Dumont, a famous chocolatier, is found dead in his laboratory. Was it a crime of passion, professional jealousy or bittersweet revenge? It’s up to you to solve the case.

German :

Kurz vor Ostern, am Dienstag, den 1. April, wird Edouard Dumont, ein berühmter Chocolatier, tot in seinem Labor aufgefunden. Ein Verbrechen aus Leidenschaft, berufliche Eifersucht oder bittersüße Rache? Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen zu lösen.

Italiano :

Martedì 1° aprile, all’approssimarsi della Pasqua, Edouard Dumont, famoso produttore di cioccolato, viene trovato morto nel suo laboratorio. Si tratta di un delitto passionale, di gelosia professionale o di una vendetta dolce-amara? Sta a voi risolvere il caso.

Espanol :

Al acercarse la Pascua, el martes 1 de abril, Edouard Dumont, un famoso chocolatero, aparece muerto en su laboratorio. ¿Fue un crimen pasional, celos profesionales o una agridulce venganza? De usted depende resolver el caso.

