Murder party Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 19:00 – 22:00
Gratuit : non 20 € 20 euros sur Hello Asso  

La Laetitia organise pour la première fois une Murder Party le mardi 18 novembre à 19h00 !Venez vivre une soirée pleine de mystère, d’enquête et de bonne humeur, animée par les pros de John Does ???????? Boisson et planche apéro offertes ! ???? Où ? Au Centre Sportif et Culturel Laetitia????? Billets et inscriptions :???? https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/boutiques/murder-party L’événement est ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 16 ans.Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! Ça va être top ????????

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 40 76 30 https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/boutiques/murder-party