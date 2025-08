Murder Party Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Expérience unique pour Halloween une murder party aux Halles de Châtelais, le vendredi 31 octobre 2025.

Murder Party à Châtelais 31 octobre 2025

Début du jeu à 19h Une bague mérovingienne volée, un esprit qui hante les lieux… et 14 suspects plus mystérieux les uns que les autres.

Rendez-vous à l’épicerie des Halles à 18h pour une soirée où le patrimoine et l’intrigue se mêlent au suspense. À vous de démasquer le coupable… avant qu’il ne frappe à nouveau !

Costumes, frissons et mystères garantis. Venez déguisé(e), c’est encore plus fun !

Restauration sur place

Inscription recommandé Places limitées .

1 Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 40 22

English :

A unique Halloween experience: a murder party at Les Halles de Châtelais, on Friday, October 31, 2025.

German :

Einzigartiges Halloween-Erlebnis: eine Murder-Party in Les Halles de Châtelais am Freitag, den 31. Oktober 2025.

Italiano :

Un’esperienza unica di Halloween: una festa con delitto a Les Halles de Châtelais venerdì 31 ottobre 2025.

Espanol :

Una experiencia única de Halloween: una fiesta de asesinatos en Les Halles de Châtelais el viernes 31 de octubre de 2025.

